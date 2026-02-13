В Агинском Бурятском округе готовятся к Сагаалгану

В Агинском Бурятском округе завершается подготовка к празднованию Белого месяца — Сагаалгана. Как сообщает ZabNews, основные мероприятия пройдут с 18 по 21 февраля 2026.
— В ночь на 18 февраля в Агинском дацане состоится праздничный хурал и встреча богини Балдан Лхамо. Утром жители округа соберутся на родовом месте восьми агинских родов, чтобы совершить традиционные подношения хозяину местности, обменяться благопожеланиями и провести обряд «Золголго», — пишут журналисты.
Ключевым событием станет краевой фестиваль «Сагаалган в России начинается с Аги». Он пройдет 21 февраля в окружном центре на площадке спортшколы олимпийского резерва. Гостей ждут творческие и спортивные конкурсы, выступления делегаций из районов Забайкалья. В здании оборудуют сцену, задействуют все три этажа, а на улице развернут юрты, где муниципалитеты округа будут принимать гостей. Зал вмещает 600 человек.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что художница спасла спаниеля, застрявшего на другой стороне трещины во льду Байкала.