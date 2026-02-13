В Агинском Бурятском округе готовятся к Сагаалгану

Ключевым событием станет краевой фестиваль «Сагаалган в России начинается с Аги». Он пройдет 21 февраля в окружном центре на площадке спортшколы олимпийского резерва. Гостей ждут творческие и спортивные конкурсы, выступления делегаций из районов Забайкалья. В здании оборудуют сцену, задействуют все три этажа, а на улице развернут юрты, где муниципалитеты округа будут принимать гостей. Зал вмещает 600 человек.