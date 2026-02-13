Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курчатовский институт укрепляет связи с Росатомом и Роскосмосом в развитии науки

Работа нацелена на формирование в стране пула ключевых ведомств и высокотехнологичных корпораций, сообщил председатель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. НИЦ «Курчатовский институт» создал межведомственные структуры для укрепления взаимодействия с Росатомом, Роскосмосом и Министерством транспорта РФ в развитии отечественной науки. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

Ранее научный центр и Российская академия наук создали совместное оперативное совещание для более эффективного взаимодействия в реализации Стратегии научно-технологического развития России, напомнил он.

«[На совещании] мы решаем все стратегические вопросы, намечаем планы, это исключительно важная вещь. Аналогичные органы — небольшие комитеты по стратегическому развитию — мы создали с Росатомом и с Роскосмосом, и даже сейчас с Минтрансом», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета, которое посвящено 123-й годовщине рождения академика Анатолия Александрова.

Он отметил, что эта работа нацелена на формирование в стране пула ключевых ведомств и высокотехнологичных корпораций.

«Думаю, мы шаг за шагом будем с ними укреплять сотрудничество, чтобы сохранить все достижения России как государства, базирующиеся на российской науке», — заключил Ковальчук.

Узнать больше по теме
Биография Михаила Ковальчука
Выдающийся физик, ведущий ученый в сфере кристаллографии и глава Курчатовского института — профессор Михаил Ковальчук блестяще популяризировал науку. Он начинал карьеру стажером, а позже заложил основу новой методики исследования структуры вещества.
Читать дальше