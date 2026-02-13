Курчатовский институт укрепляет связи с Росатомом и Роскосмосом в развитии науки

«[На совещании] мы решаем все стратегические вопросы, намечаем планы, это исключительно важная вещь. Аналогичные органы — небольшие комитеты по стратегическому развитию — мы создали с Росатомом и с Роскосмосом, и даже сейчас с Минтрансом», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета, которое посвящено 123-й годовщине рождения академика Анатолия Александрова.