Слюсаря заинтересовала судьба руин кинотеатра «Россия» в ростовском парке

Во время осмотра парка Горького в Ростове-на-Дону губернатор Юрий Слюсарь обратил внимание на руины бывшего кинотеатра «Россия». По его словам, собственник, компания «Ростдонавтовокзал», по решению суда должна реконструировать кинотеатр в его историческом виде к концу 2028 года.
Губернатор поручил владельцу, СЗ «Зенит-Девелопмент» Евгению Дегтярёву, представить согласованное архитектурное и функциональное решение, акцентируя внимание на сохранении исторического облика, включая вывеску.
Открытие кинотеатра состоялось в 1959 году, но после закрытия в конце 90-х и признания аварийным в 2008 году, здание было снесено в 2016 году. На его месте сегодня — свалка мусора, несмотря на обещания начать реконструкцию в начале 2025 года.