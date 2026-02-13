Слюсаря заинтересовала судьба руин кинотеатра «Россия» в ростовском парке

Открытие кинотеатра состоялось в 1959 году, но после закрытия в конце 90-х и признания аварийным в 2008 году, здание было снесено в 2016 году. На его месте сегодня — свалка мусора, несмотря на обещания начать реконструкцию в начале 2025 года.