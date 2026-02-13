Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсаря заинтересовала судьба руин кинотеатра «Россия» в ростовском парке

Его обеспокоенность состоянием объекта, являющимся объектом культурного наследия, поддержал глава города Александр Скрябин.

Источник: Аргументы и факты

Во время осмотра парка Горького в Ростове-на-Дону губернатор Юрий Слюсарь обратил внимание на руины бывшего кинотеатра «Россия». По его словам, собственник, компания «Ростдонавтовокзал», по решению суда должна реконструировать кинотеатр в его историческом виде к концу 2028 года.

Губернатор поручил владельцу, СЗ «Зенит-Девелопмент» Евгению Дегтярёву, представить согласованное архитектурное и функциональное решение, акцентируя внимание на сохранении исторического облика, включая вывеску.

Открытие кинотеатра состоялось в 1959 году, но после закрытия в конце 90-х и признания аварийным в 2008 году, здание было снесено в 2016 году. На его месте сегодня — свалка мусора, несмотря на обещания начать реконструкцию в начале 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше