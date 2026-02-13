Алексей Беспрозванных распорядился отремонтировать амбулаторию в Волочаевском

Алексей Беспрозванных во время личного приема принял важное решение и распорядился отремонтировать амбулаторию в Волочаевском. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В поселке Светловского округа помещение врачебной амбулатории, к которой прикреплены 2347 человек, включая 300 детей, предстоит отремонтировать капитально. Сейчас медучреждение выглядит печально — фото из кабинетов с обвалившейся плиткой показала главе региона местная жительница Ольга Аксененко.
Губернатор распорядился найти решения для газового отопления, а старое строение рядом с амбулаторией снести, также благоустроить прилегающую территорию.
Губернатор призвал ремонт проводить «качественно, чтобы людям было удобно» и сказал, что лично приедет в Волочаевское и проверит исполнение поручения.