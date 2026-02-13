Ричмонд
В России разрабатывается первый в мире дрон с водородным двигателем

В СССР создали первый в мире самолет на водороде, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Беспилотник с водородным двигателем, разрабатываемый в России, станет первым в мире, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

«[В СССР] был создан первый в мире самолет [на водороде]. Сейчас мы делаем первый в мире беспилотник с водородным двигателем», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета, которое посвящено 123-й годовщине рождения академика Анатолия Александрова.

