В России разрабатывается первый в мире дрон с водородным двигателем

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Беспилотник с водородным двигателем, разрабатываемый в России, станет первым в мире, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.
«[В СССР] был создан первый в мире самолет [на водороде]. Сейчас мы делаем первый в мире беспилотник с водородным двигателем», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета, которое посвящено 123-й годовщине рождения академика Анатолия Александрова.
