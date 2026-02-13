«Пассажир — в реанимации». СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск в пути 12 февраля

Установлено, что 36-летний житель городского поселка Езерище Витебской области ехал в поезде с билетом на верхнее место. При этом он занял боковое и, будучи пьяным, стал приставать с расспросами к иностранцу и отпускать пошлые комментарии в адрес девушки. В поезде фигурант продолжал пить, добавляя алкоголь в принесенный проводницей чай.