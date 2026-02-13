Ричмонд
«Пассажир — в реанимации». СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск в пути 12 февраля

СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск, отставшем в пути на час.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете рассказали, что произошло в поезде Витебск — Минск 12 февраля, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что выходка пассажира задержала поезда на Минск из Витебска, Москвы и Крупок.

ЧП произошло в витебском поезде и изначально сообщалось, что причиной задержки состава на час стала выходка одного из пассажиров. В управлении СК по Минской области раскрыли, что речь идет о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Так, 12 февраля поезд Витебск — Минск (№ 713) выехал из областного центра в 15.39. и в пути вблизи станции Борисов пьяный мужчина напал на другого пассажира.

Установлено, что 36-летний житель городского поселка Езерище Витебской области ехал в поезде с билетом на верхнее место. При этом он занял боковое и, будучи пьяным, стал приставать с расспросами к иностранцу и отпускать пошлые комментарии в адрес девушки. В поезде фигурант продолжал пить, добавляя алкоголь в принесенный проводницей чай.

В какой-то момент возникла перепалка между пьяным соседом и его попутчиком-белорусом. Мужчины около 18.00 решили выйти на улицу на станции Борисов и «разобраться». Но пока поезд стоял, пьяный витебчанин складным ножом ударил оппонента в область шеи. Состав тронулся в этот же момент, а очевидцы стали оказывать помощь пострадавшему 45-летнему жителю Березинского района.

На станции Жодино поезд уже ждала скорая помощь, пострадавшего мужчину немедленно доставили в реанимацию местной больницы. У него диагностировано колото-резаное ранение шеи с повреждением сонных артерий и яремных вен.

Нападавшего задержали милиционеры. Возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 14 и п.13 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси), идет следствие.

