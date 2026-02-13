В Омске на Левом берегу открылась новая большая автостоянка

На Левом берегу Омска 13 февраля ввели в эксплуатацию новую крытую автостоянку. Она находится на проспекте Комарова, 11/7.
Мэр Омска Сергей Шелест сам сообщил об этом событии на своем Телеграм-канале. Здание имеет переменную этажность (от одного до трех этажей) и состоит из 190 боксов для авто. Его площадь составляет более 11 тыс. квадратных метров.
«Возведение растянулось на 8 лет: разрешение на строительство было выдано еще в 2018 году», — уточнил мэр.
Застройщиком в данном случае было ООО «Масштаб».
