В Омске на Левом берегу открылась новая большая автостоянка

Ее возведение растянули на восемь лет.

Источник: Комсомольская правда

На Левом берегу Омска 13 февраля ввели в эксплуатацию новую крытую автостоянку. Она находится на проспекте Комарова, 11/7.

Мэр Омска Сергей Шелест сам сообщил об этом событии на своем Телеграм-канале. Здание имеет переменную этажность (от одного до трех этажей) и состоит из 190 боксов для авто. Его площадь составляет более 11 тыс. квадратных метров.

«Возведение растянулось на 8 лет: разрешение на строительство было выдано еще в 2018 году», — уточнил мэр.

Застройщиком в данном случае было ООО «Масштаб».

Ранее мы писали, что в Омской области открыли обновленный Кадровый центр «Работа России».