На Дону ограничения для мигрантов не скажутся на работе общественного транспорта

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 1 апреля 2026 года в Ростовской области начнет действовать запрет на прием на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности, включая доставку и торговлю продуктами питания, работу в компаниях сухопутного и трубопроводного транспорта и почтовой связи.