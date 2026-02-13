Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Иркутска поручил обследовать школу № 64, где обрушился потолок

С 13 февраля учеников начальных классов начали занимать в основном блоке здания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести комплексное обследование здания школы № 64 на улице Гидростроителей. Напомним, вечером 11 февраля там обрушился потолок на первом этаже — осыпалась штукатурка, упали фрагменты подвесного потолка и часть электропроводки. В тот момент детей в коридоре не было — уроки уже закончились, поэтому никто не пострадал.

— Наша основная задача — провести ремонт в максимально короткие сроки. До 22 февраля нужно обследовать конструкций перекрытия. Затем оперативно составить смету и определить статью в городском бюджете для финансирования, — подчеркнул Руслан Болотов.

12 февраля школа работала в дистанционном формате. С 13 февраля учеников начальных классов начали занимать в основном блоке здания.

Прокуратура Свердловского округа начала проверку соблюдения прав детей и безопасности образовательного процесса. СК завел уголовное дело по статье «Халатность». Следователи осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 66-летняя жительница Улан-Удэ даже не подозревала, что две недели ее жизнью управляли аферисты. За это время она потеряла шесть миллионов рублей! Как действовали мошенники — читайте здесь.