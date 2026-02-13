Педиатр предупредила об опасности бассейнов для детей

«Чаще всего у детей возникают острые кишечные инфекции — энтериты и гастроэнтериты, вызванные ротавирусом, норовирусом, сальмонеллой и шигеллой. Попадание воды в рот во время игр повышает вероятность заражения, особенно у малышей, которые еще не контролируют глотательные движения», — объяснила специалист.