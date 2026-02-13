Педиатр предупредила об опасности бассейнов для детей

Педиатр Оксана Царегородцева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила о потенциальных рисках купания в бассейнах в теплых странах для детей. По ее словам, влажный климат способствует активному размножению различных микроорганизмов, в том числе патогенных, что повышает риск инфекционных заболеваний.
«Чаще всего у детей возникают острые кишечные инфекции — энтериты и гастроэнтериты, вызванные ротавирусом, норовирусом, сальмонеллой и шигеллой. Попадание воды в рот во время игр повышает вероятность заражения, особенно у малышей, которые еще не контролируют глотательные движения», — объяснила специалист.
Врач обратила внимание, что посещение бассейна может привести к развитию ряда неприятных состояний — от наружного отита и грибковых поражений до фолликулита. Особую настороженность вызывает повышенное содержание хлора в воде: у детей оно нередко провоцирует раздражение слизистых оболочек, вызывает аллергические реакции, а в отдельных случаях способно спровоцировать бронхоспазм.