С января жители Омска стали часто интересоваться гидроизоляцией балконов

Аналитики портала «Авито» отмечают значительный рост в регионе потребностей в услуге по ремонту окон и балконов. По их данным, в период с 1 января по 4 февраля 2026 года, спрос на означенный ремонт увеличился в Омске на 45%. Особенно востребованной стала гидроизоляция балконов — востребованность в этой услуге выросла за полтора месяца текущего года почти в 7 раз.