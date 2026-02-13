С января жители Омска стали часто интересоваться гидроизоляцией балконов

Аналитики портала «Авито» отмечают значительный рост в регионе потребностей в услуге по ремонту окон и балконов. По их данным, в период с 1 января по 4 февраля 2026 года, спрос на означенный ремонт увеличился в Омске на 45%. Особенно востребованной стала гидроизоляция балконов — востребованность в этой услуге выросла за полтора месяца текущего года почти в 7 раз.
Помимо высокого спроса на гидроизоляцию балконов, жители Омской области интересовались: заменой оконной фурнитуры (увеличение запросов на 92%), на регулировку окон (на 76%), на утепление окон (на 73%), на замену уплотнителя (на 63%), на ремонт балконов и лоджий под ключ (на 59%), на замену оконных стекол (на 46%), на утепление балконов и лоджий (на 29%), на герметизацию окон (на 18%).
Эксперты объяснили динамику спроса возникшими в начале января морозами, а также частыми проблемами в омских многоэтажных домах с отоплением из постоянных проблем в жилищно-коммунальной сфере города. Не секрет, что окна и балконы реагируют на скачки температуры: промерзают уплотнители, появляются сквозняки в местах примыкания рам, на стеклах образуются наледь и конденсат. Именно поэтому омичи были вынуждены оперативно искать специалистов для проведения ремонт и дополнительного утепления своих окон и балконных дверей.