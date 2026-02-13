В России создали умную систему эвакуации при пожаре

По словам доцента кафедры безопасности жизнедеятельности ЮУрГУ Саиджона Таварова, новая разработка также проводит оценку ориентировочного времени эвакуации людей из помещения. Это важно для определения соответствия объекта нормативным требованиям. При этом система имеет графический интерфейс пользователя, который позволяет загружать планы помещений в самых популярных растровых форматах, выполнять AI-анализ архитектуры с визуализацией результатов, в интерактивном режиме добавлять людей и указывать точки возгорания.