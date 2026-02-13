В Башкирии домашних животных можно бесплатно привить от бешенства

В Башкирии ежегодно регистрируют от 10 до 15 случаев бешенства. Цифры последние годы держатся на одном уровне, рассказал представитель госкомитета республики по ветеринарии Александр Деблик.
Прошлой осенью и зимой, по его словам, погода внесла свои коррективы, так как теплый сезон затянулся, из-за чего расплодились грызуны — основные разносчики вируса. Эксперт подчеркнул, что единственный надежный способ защитить животных и людей — это вовремя сделанная прививка.
— Вакцина запускает выработку антител. Организм получает защиту от болезни, которая часто заканчивается смертью, — объяснил Деблик.
Привить кошку или собаку можно бесплатно в любой государственной ветеринарной клинике республики. Адреса и телефоны размещены на официальном сайте ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.