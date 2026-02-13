В Усть-Заостровке коммерсант перегородил забором берег Иртыша, зайдя в воду

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации из соцсетей об ограничении доступа граждан к водному объекту в Усть-Заостровке. Об этом надзорное ведомство сообщило 13 февраля.
Поводом для разбирательств стало обращение к члену Общественной палаты РФ Владимиру Лифантьеву от жителей указанного села. Они пожаловались, что не могут попасть на пляж Иртыша из-за действий коммерсанта. По словам общественника, владелец базы «Иртышская Ривьера» установил забор, уходящий прямо в воду. Кроме того, на кадастровой карте видно, что предприниматель отмежевал часть реки, нарушив статью 6 Водного кодекса РФ. Закон прямо устанавливает 20-метровую береговую линию, которая является федеральной собственностью и должна быть доступна всем гражданам в равной мере.
«В моей картине мира получать частную прибыль за счет ограничения в правах соседей — это не очень верный жизненный ориентир. По протоколу Росприроднадзор должен выйти на проверку и установить нарушение, а прокуратура, так же как и с судами, пойти в суд. Давайте вместе попробуем понять, работает ли моя картина устройства государства на практике. Пока начнем с того, что я, как член Общественной палаты, напишу запросы в Росприроднадзор и в прокуратуру», — сообщил в своем телеграм-канале Владимир Лифантьев.
Проверочные мероприятия организовали с привлечением специалистов контролирующих органов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе судебного характера.
