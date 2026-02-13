В Усть-Заостровке коммерсант перегородил забором берег Иртыша, зайдя в воду

«В моей картине мира получать частную прибыль за счет ограничения в правах соседей — это не очень верный жизненный ориентир. По протоколу Росприроднадзор должен выйти на проверку и установить нарушение, а прокуратура, так же как и с судами, пойти в суд. Давайте вместе попробуем понять, работает ли моя картина устройства государства на практике. Пока начнем с того, что я, как член Общественной палаты, напишу запросы в Росприроднадзор и в прокуратуру», — сообщил в своем телеграм-канале Владимир Лифантьев.