Под Ростовом открыли памятник воинам НКВД

12 февраля под Ростовом-на-Дону открыли памятник воинам НКВД. Об этом рассказали в поисковом объединении «Миус Фронт».
— В местах где сражались воины-чекисты поднялась настоящая скала памяти. Это не просто монумент, это знак возвращенной правды. Воины НКВД, чьи имена не произносили вслух, наконец-то получили свое место в истории рядом с казаками, моряками, курсантами военных училищ, ополченцами, — отметили в соцсетях донские поисковики.
Памятник установили между селом Николаевка и селом Троицким. На гранитных плитах указали названия частей Южного фронта, которые первыми приняли на себя удар немецкой армии.
Автор мемориала — ростовский скульптор Андрей Дементьев. Инициатором открытия памятника выступили представители объединения «Миус Фронт» и Бессмертный полк России. Также проект реализовали при поддержке ветеранских организаций ФСБ и Росгвардии.
