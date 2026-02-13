Ричмонд
Под Ростовом открыли памятник воинам НКВД

Памятник воинам НКВД установили между селами Николаевка и Троицким под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

12 февраля под Ростовом-на-Дону открыли памятник воинам НКВД. Об этом рассказали в поисковом объединении «Миус Фронт».

— В местах где сражались воины-чекисты поднялась настоящая скала памяти. Это не просто монумент, это знак возвращенной правды. Воины НКВД, чьи имена не произносили вслух, наконец-то получили свое место в истории рядом с казаками, моряками, курсантами военных училищ, ополченцами, — отметили в соцсетях донские поисковики.

Памятник установили между селом Николаевка и селом Троицким. На гранитных плитах указали названия частей Южного фронта, которые первыми приняли на себя удар немецкой армии.

Автор мемориала — ростовский скульптор Андрей Дементьев. Инициатором открытия памятника выступили представители объединения «Миус Фронт» и Бессмертный полк России. Также проект реализовали при поддержке ветеранских организаций ФСБ и Росгвардии.

