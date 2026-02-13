Время спасать: ГИЧС начал сотрудничество с Железной дорогой Молдовы

Цель соглашения — повышение эффективности действий по предотвращению, подготовке и реагированию в случае чрезвычайных и исключительных ситуаций, возникающих на железнодорожной инфраструктуре.
По данным ГИЧС, документ определяет порядок взаимодействия между двумя учреждениями в случае пожаров, железнодорожных аварий, инцидентов с опасными грузами и других чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать людям, имуществу и окружающей среде.
«Соглашение предусматривает совместные действия по ликвидации последствий ЧС с участием пожарных и восстановительных поездов. Работы будут проводиться как на объектах, находящихся в ведении ЖДМ, так и на других экономических объектах, связанных с железнодорожной инфраструктурой страны», — говорится в пресс-релизе ГИЧС.
В ведомстве уточнили, что стороны договорились об обмене информацией, оперативной координации, проведении совместных тактических учений и разработке планов реагирования. Отдельно отмечается роль пожарного поезда ЖДМ, который уже привлекался к тушению пожаров, в том числе в Кишинёве и Унгенах.
Руководство Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям подчеркивает, что соглашение усилит координацию и позволит быстрее реагировать в экстренных случаях. Для ЖДМ документ рассматривается как инструмент повышения безопасности на национальной железнодорожной инфраструктуре.
Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью продления.