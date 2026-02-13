Разработка ученых ФРГ и Австралии улучшит диагностику СМА

Как правило, повреждение гена SMN1 приводит к тому, что мальки рыб теряют способность нормально плавать и умирают в первые дни после появления на свет, что позволяет быстро оценивать опасность различных мутаций в его структуре. Используя этот подход, ученые проверили обе выявленные ими формы гена SMN1 и обнаружили, что удаление небольших участков в их структуре не привело к выходу гена из строя, на что указывал изначальный тест.