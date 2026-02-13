Глава «Гражданского комитета России» Шлыков назвал важным суверенитет в рекламе

Мы привыкли рассуждать о суверенитете в категориях территории, финансовой системы или промышленности. Но в наше время есть еще один ресурс, который не лежит на поверхности — это знание о поведении людей. О том, как они принимают решения, что их тревожит, какие ценности для них важны, на что они готовы тратить деньги и чему доверяют. И тот, кто системно владеет этим знанием, получает влияние, выходящее далеко за рамки бизнеса, считает председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.