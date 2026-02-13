Минниханов об итогах года в АПК: «Знаем, где недорабатываем, где нам надо расти»

В минувшем году Татарстан продемонстрировал рекордные показатели в сельском хозяйстве. В 2026 году аграрии региона нацелены на культивирование более доходных культур, усиление перерабатывающей отрасли и наращивание производства молока, однако сельхозпроизводителям придется учитывать потенциальные риски.
Центр «Казань Экспо» принимает специализированную аграрную выставку «Казань Агро — 2026». В этом году в мероприятии участвуют свыше 300 организаций из 37 российских регионов, а также представители Беларуси, Казахстана и Турции.
Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией выставки. Вместе с ним достижения агропромышленного комплекса республики оценил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
Основным событием деловой программы «Казань Агро» стало заседание итоговой коллегии Минсельхозпрода РТ.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании, в минувшем году объем продукции АПК в Татарстане составил 400 миллиардов рублей, что на 7,3% превышает показатели предыдущего года. Этот результат стал для республики рекордным.
С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности общий объем продукции достиг 772 миллиардов рублей. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составила примерно 7%, уточнил министр.
По словам Зяббарова, прошлый год оказался весьма успешным для агропромышленного комплекса республики в плане производства.
Выручка сельскохозяйственных предприятий за год превысила 256 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 12%. Рентабельность с государственной поддержкой составила 10,5%, без нее — чуть более 6%. Показатель прибыльных сельхозпредприятий удалось стабилизировать на уровне 90%, что свидетельствует о значительной оптимизации производственных затрат, подчеркнул министр.
Тем не менее, руководитель Минсельхозпрода отметил, что по себестоимости производства зерна Татарстан занимает 9-е место, а по масличным культурам — 10-е место в Приволжском федеральном округе.
В 2028 году в Татарстане планируется запуск предприятия по глубокой переработке зерна мощностью 500 тысяч тонн в год. Проектированием завода занимается «Татнефть», сообщил Зяббаров.
Для успешной работы нового предприятия потребуется зерно высокого качества. Республика способна произвести более миллиона тонн пшеницы третьего класса, что принесет хозяйствам два миллиарда рублей дополнительной выручки, отметил глава Минсельхозпрода РТ.
В прошлом году сбор зерна в Татарстане превысил 4,6 миллиона тонн. Однако лишь десять процентов пшеницы, или 250 тысяч тонн, соответствовало третьему классу, уточнил министр.
Глава Минсельхозпрода РТ добавил, что в 2025 году производство продукции растениеводства увеличилось на пятнадцать процентов по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря высокомаржинальным культурам. Курс на наращивание производства более прибыльных культур продолжится, подчеркнул глава Минсельхозпрода.
В республике собрали миллион тонн масличных культур и достигли рекордной урожайности зерновых — 35,9 центнера с гектара. По словам министра, при изменении структуры посевов хозяйствам крайне важно оценить свои технические возможности и сохранить площади под посевами. Недостаток мощностей уборочного и сушильного комплекса в прошлом году помешал своевременно завершить уборку подсолнечника, отметил министр.
Зяббаров призвал аграриев в текущем сезоне сосредоточиться на оптимизации затрат, добиваясь при этом необходимого результата, в том числе по качеству.
В прошлом году на поддержку аграриев и сельских территорий было выделено 20,7 миллиарда рублей. В текущем году финансирование увеличено, и объем государственной поддержки достигнет 27,2 миллиарда рублей, сообщил министр.
В минувшем году в Татарстане произвели более 2,3 миллиона тонн молока. На текущий год поставлена задача увеличить этот показатель до 2,4 миллиона тонн, заявил глава Минсельхозпрода РТ.
Рост производства молока в последние годы был обеспечен за счет совершенствования технологий и ввода в эксплуатацию современных молочных комплексов, пояснил глава Минсельхозпрода.
Сейчас в республике возводится еще 19 животноводческих комплексов, рассчитанных на 14,7 тысячи голов скота. Однако, по словам Зяббарова, снижение закупочных цен на молоко может привести к сокращению запланированных инвестиций.
Кроме того, с этого года производители с доходом, превышающим 800 миллионов рублей, лишатся права на получение федеральной субсидии на реализованное молоко. Большая часть запланированных к реализации проектов приходится именно на них. Татарстан является ведущим производителем молока в стране, и любые колебания цен на молочном рынке наиболее сильно сказываются на производителях молока в республике.
В связи с этим Марат Зяббаров обратился к Роману Некрасову с просьбой рассмотреть возможность возобновления данной меры государственной поддержки.
Татарстан получает значительную поддержку от федерального центра. По инициативе Президента РФ Владимира Путина реализуются крупные программы, в которых участвует республика, заявил Рустам Минниханов.
Раис Татарстана отметил, что в целом итоги развития сельскохозяйственной отрасли республики за прошедший год весьма позитивны. Он подчеркнул, что это результат колоссального труда людей, работающих на местах. «Но мы знаем, где недорабатываем, где нам надо расти», — подчеркнул он.
Минниханов выразил благодарность фермерам, инвесторам, главам районов, а также нефтяникам, обеспечивающим сельских жителей льготным топливом, за проделанную работу.