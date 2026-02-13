Минниханов об итогах года в АПК: «Знаем, где недорабатываем, где нам надо расти»

Кроме того, с этого года производители с доходом, превышающим 800 миллионов рублей, лишатся права на получение федеральной субсидии на реализованное молоко. Большая часть запланированных к реализации проектов приходится именно на них. Татарстан является ведущим производителем молока в стране, и любые колебания цен на молочном рынке наиболее сильно сказываются на производителях молока в республике.