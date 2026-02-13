Депутаты горсовета усомнились в необходимости второго трамвайного депо в Калининграде

Романов ответил, что существующие мощности имеют ограничения по количеству единиц техники. Севостьянов напомнил, что раньше в городе было 10 маршрутов, и в депо на улице Киевской всем вагонам хватало места: «Ликвидировали трамвайные сети, сейчас добавят пару маршрутов — и будет не хватать. Интересно».