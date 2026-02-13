Политолог Ухов назвал конфликт властей и церкви Армении спором об идентичности

На протяжении столетий, именно армяне Спюрка, большой и рассеянной по всему миру диаспоры выступали как последний бастион защиты интересов Армении — и в это непростое время для Армянской Апостольской Церкви они также выступили с почином о защите самого святого, своей веры и идентичности.