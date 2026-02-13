Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-служба сказала, какое поручение Лукашенко не выполнил госсекретарь Совбеза

Лукашенко высказался о призыве белорусов из запаса и о поручении, которое не выполнил Совбез.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о поручении, которое не выполнил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и поинтересовался о призыве из запаса, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Об этом говорилось во время посещения белорусским лидером 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе, куда Лукашенко приехал с внезапной проверкой боеготовности.

Так, докладывая президенту, министр обороны Виктор Хренин сказал, что был оповещен о приезде главнокомандующего в 07.00 утра. А Лукашенко отметил, что госсекретарю Совбеза было дано другое поручение.

— В семь? Я ему сказал — в шесть. Это он, наверное, специально, чтобы ты не успел, — заметил белорусский лидер со ссылкой на госсекретаря Совбеза.

Затем глава Минобороны доложил Лукашенко о ходе внезапной проверки, которая проводится в Вооруженных Силах. В этом контексте он рассказал о необходимости упреждающего призыва офицеров из запаса для проведения с ними занятий.

— На прошлой неделе призвали 400 офицеров из запаса, — доложил Хренин.

При этом Лукашенко поинтересовался, как проходил призыв и всех ли «нашли». Министр обороны ответил, что призыв осуществлен на 100%. И отметил большее желание со стороны белорусов и отсутствие обращений по этому вопросу.

— То есть люди серьезно относятся к призыву. Ну наконец-то поняли, что это учеба. Мы не знаем, а если война, а мы ничего не умеем делать, — заключил белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко пообещал усложнить жизнь одному из белорусских министров.

Еще глава республики сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше