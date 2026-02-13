Пресс-служба сказала, какое поручение Лукашенко не выполнил госсекретарь Совбеза

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о поручении, которое не выполнил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и поинтересовался о призыве из запаса, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом говорилось во время посещения белорусским лидером 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе, куда Лукашенко приехал с внезапной проверкой боеготовности.
Так, докладывая президенту, министр обороны Виктор Хренин сказал, что был оповещен о приезде главнокомандующего в 07.00 утра. А Лукашенко отметил, что госсекретарю Совбеза было дано другое поручение.
— В семь? Я ему сказал — в шесть. Это он, наверное, специально, чтобы ты не успел, — заметил белорусский лидер со ссылкой на госсекретаря Совбеза.
Затем глава Минобороны доложил Лукашенко о ходе внезапной проверки, которая проводится в Вооруженных Силах. В этом контексте он рассказал о необходимости упреждающего призыва офицеров из запаса для проведения с ними занятий.
— На прошлой неделе призвали 400 офицеров из запаса, — доложил Хренин.
При этом Лукашенко поинтересовался, как проходил призыв и всех ли «нашли». Министр обороны ответил, что призыв осуществлен на 100%. И отметил большее желание со стороны белорусов и отсутствие обращений по этому вопросу.
— То есть люди серьезно относятся к призыву. Ну наконец-то поняли, что это учеба. Мы не знаем, а если война, а мы ничего не умеем делать, — заключил белорусский президент.
