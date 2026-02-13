9-летняя дочь Домрачевой и Бьорндалена заняла четвертое место на биатлонном турнире «Снежный снайпер» в Минске

В спортивном центре «Раубичи», что под Минском, проходят детские соревнования по биатлону «Снежный снайпер», в которых приняла участие и дочь легенд биатлона белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена, пишет БелТА.
Финальные республиканские соревнования проходят в трех возрастных категориях. 9-летняя Ксения Бьорндален 13 февраля выступила в младшей группе (2015−2016 гг.р.). Сообщается, что за победу боролись по 28 биатлонистов (по 4 из каждой области и Минска), которые пробежали три круга по 600 м с двумя огневыми рубежами. Среди девочек 9−10 лет сильнейшей оказалась Яна Тябут из Витебской области, а за ней призовые места заняли Софья Ярмольчик (Брестская область) и Злата Змушко (Гомельская область).
Ксения, дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьерндалена, прошла огневые рубежи без промахов, и в итоге заняла четвертое место. Она уступила бронзовой призерке менее трех секунд.
