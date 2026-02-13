В список неонатального скрининга добавят еще одно заболевание

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Миодистрофию Дюшенна планируют добавить в перечень неонатального скрининга, сообщила генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика Л. А. Дурнова Минздрава России Светлана Варфоломеева.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
«Первое, что будет дополнительный… скрининг на миодистрофию Дюшенна. И это очень значимое событие, очень важно», — сказала Варфоломеева в ходе пресс-конференции.
Миодистрофия Дюшенна — это тяжелое наследственное Х-сцепленное заболевание, поражающее преимущественно мальчиков из-за мутации в гене дистрофина.