Ковальчук: пуск реактора Ф-1 стал ключевым в атомном проекте

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» отметил, что 80-летие этого пуска будет отмечаться 25 декабря 2026 года.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Пуск опытного уран-графитового реактора Ф-1, 80-летие которого будет отмечаться 25 декабря 2026 года, стал ключевым пунктом реализации атомного проекта, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

«[Пуск реактора Ф-1] — это самый важный пункт развития атомного проекта. Под руководством Курчатова на территории нашего института была запущена первая на евразийском континенте самоподдерживающаяся реакция деления урана», — сказал Ковальчук, выступая на заседании совета.

Успешный пуск реактора показал, что «мы можем все сделать сами от начала до конца», добавил ученый.

Опытный уран-графитовый реактор Ф-1 был пущен 25 декабря 1946 года в Лаборатории № 2 АН СССР (сегодня — НИЦ «Курчатовский институт»). Он был создан под руководством Игоря Курчатова.

В 2021 году, к 75-летию события на ВДНХ была организована выставка, на которой экспонировались личные вещи Игоря Курчатова, научные приборы 1940-х годов, а также архивные документы и фотографии.

