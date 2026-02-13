Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы «Круга добра»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Порядка тысячи детей с онкзаболеваниями за пять лет работы фонда «Круг добра» получили доступ к скоропомощным препаратам для лечения рака, на их закупку было направлено 17 миллиардов рублей, сообщил глава фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
«Вот четыре препарата, которые можно назвать скоропомощными препаратами, требующие незамедлительного применения, динутуксимаб, таворафениб, резурок и другие препараты, ранее которые были недоступны в стране, сейчас находятся в аптеках федеральных учреждений, и врачи после постановки диагноза буквально в первые дни могут уже их применять. И препараты спасают жизни. Примерно тысяча детей с онкологическими заболеваниями за пять лет получили доступ к этим инновационным видам лечения», — сказал Ткаченко.
Он уточнил, что фонд направил на закупку этих препаратов 17 миллиардов рублей. Также в дополнение к этому еще 200 миллионов рублей были направлены на приобретение медицинских изделий.
«В перечне фонда сейчас 110 наименований заболеваний, 133 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые закупаются в дополнение к программе государственной гарантии. И вот среди этого спектра 12 заболеваний онкологических», — пояснил Ткаченко.
Фонд «Круг добра» создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.