Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы «Круга добра»

«Вот четыре препарата, которые можно назвать скоропомощными препаратами, требующие незамедлительного применения, динутуксимаб, таворафениб, резурок и другие препараты, ранее которые были недоступны в стране, сейчас находятся в аптеках федеральных учреждений, и врачи после постановки диагноза буквально в первые дни могут уже их применять. И препараты спасают жизни. Примерно тысяча детей с онкологическими заболеваниями за пять лет получили доступ к этим инновационным видам лечения», — сказал Ткаченко.