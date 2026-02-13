Калининградцам показали исторические кадры с первыми цыплятами-переселенцами

Правительство Калининграда рассказало, с какими сложностями столкнулись первые фермеры в 1946 году и каких вершин достигло местное сельхозпроизводство.
Сразу после Великой Отечественной войны первые сельхозработы в регионе выполняли солдаты Красной Армии. Поля находились в тяжелом состоянии: они были заминированы, изрыты траншеями, а более 20 тысяч гектаров плодородной земли оказались затоплены из-за разрушенных дамб.
В 1946 году в область начали прибывать переселенцы из разных регионов СССР. Уже к 1947 году здесь организовали 50 совхозов и около 300 колхозов, также начала работу Калининградская инкубаторно-птицеводческая станция.
Сегодня Калининградская область входит в число лидеров по урожайности среди российских регионов: по итогам прошлого года она заняла второе место по рапсу, а также по яровой и озимой пшенице, и третье — по зерновым и зернобобовым культурам.
За последние четыре года посевные площади в регионе выросли на 21,7 тысячи гектаров. Сейчас в области работает более 1 700 крестьянско-фермерских хозяйств, а в агропромышленном комплексе заняты около 40 тысяч человек.
В честь памятной даты в региональном Правительстве собрали подборку фотографий из книги «История сельского хозяйства Калининградской области».