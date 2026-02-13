За чиновников, не решивших проблемы матери участников СВО, взялся омский следком

Так в пабликах Таврического района сообщалось, что 72-летняя местная проживает в доме без необходимой инфраструктуры. Более того, ее жилое помещение нуждается в срочном ремонте. Пользователи соцсетей особо отмечали, что двое сыновей пожилой женщины находятся в зоне проведения специальной военной операции. Однако, на все обращения родственников в местную администрацию с просьбой оказать помощь матери героев, результатов не принесли — чиновники традиционно открестились от проблемы пожилой жительницы равнодушными отписками. Теперь «наплевательским» отношением представителей власти вплотную займутся правоохранительные органы. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.