Площадка кинотеатра «Россия» в центре Ростова привлекла внимание Юрия Слюсаря

Территория, на которой в Ростове-на-Дону находился кинотеатр «Россия», привлекла внимание губернатора Юрия Слюсаря. О судьбе объекта глава региона написал в своем телеграм-канале.
— Прошел по центру Ростова с главой города Александром Скрябиным. Обсуждали грядущие изменения. Отдельно говорили о реконструкции здания кинотеатра «Россия». Судьба этого места долгие годы тревожит ростовчан. Есть решение суда: собственник обязан восстановить объект культурного наследия в историческом виде до 2028 года, — напомнил Юрий Слюсарь.
Губернатор пручил ведомствам проработать с собственником согласованное архитектурное и функциональное решение. Ключевое требование — соответствие оригинальному облику, вплоть до сохранения исторической вывески.
Напомним, реконструировать облик объекта культурного наследия обязали через суд после иска комитета по охране ОКН Ростовской области.
Земля под бывшим кинотеатром на улице Пушкинской принадлежит ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”. Акционерное общество создали в 2005 году для реконструкции кинотеатра, но в итоге здание снесли из-за его аварийного состояния. Позже заговорили о застройке освободившегося пространства, но этот проект не утвердили. В январе 2024 года предварительно сообщалось о планах по возрождению здания в виде ТРЦ с воссозданием исторического фасада.
