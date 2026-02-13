Площадка кинотеатра «Россия» в центре Ростова привлекла внимание Юрия Слюсаря

Земля под бывшим кинотеатром на улице Пушкинской принадлежит ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”. Акционерное общество создали в 2005 году для реконструкции кинотеатра, но в итоге здание снесли из-за его аварийного состояния. Позже заговорили о застройке освободившегося пространства, но этот проект не утвердили. В январе 2024 года предварительно сообщалось о планах по возрождению здания в виде ТРЦ с воссозданием исторического фасада.