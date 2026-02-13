Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев и туристов попросили не ездить на Куршскую косу в ближайшие дни

Сильный гололёд сковал экотропы.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 74% 763 мм рт. ст. +2°
Источник: пресс-служба нацпарка Куршская коса

Отдыхающим и гостям региона лучше воздержаться от поездок на Куршскую косу. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

«Несмотря на все усилия госинспекторов, из-за погодных условий ходить по экологическим тропам небезопасно. Большая просьба воздержаться в ближайшие дни от поездок на Куршскую косу в целях экологического туризма и отдыха!» — обратились к посетителям в администрации.

В парках Калининграда и Гурьевска ограничений нет. Зоопарк работает в штатном режиме, на выходные там даже запланирована ботаническая экскурсия.

Источник: Ботанический сад БФУ им. И. Канта

В Ботаническом саду предупредили, что в пятницу, 13 февраля, в оранжерее санитарный день. Погреться не получится, а вот желающих взглянуть на меланхоличные зимние пейзажи тут ждут. Тем более что недавно расцвёл гамамелис.

«И это несмотря на снег! Весна близко!» — оптимистично заверили в ботсаду.