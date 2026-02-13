Калининградцев и туристов попросили не ездить на Куршскую косу в ближайшие дни

Отдыхающим и гостям региона лучше воздержаться от поездок на Куршскую косу. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.
«Несмотря на все усилия госинспекторов, из-за погодных условий ходить по экологическим тропам небезопасно. Большая просьба воздержаться в ближайшие дни от поездок на Куршскую косу в целях экологического туризма и отдыха!» — обратились к посетителям в администрации.
В парках Калининграда и Гурьевска ограничений нет. Зоопарк работает в штатном режиме, на выходные там даже запланирована ботаническая экскурсия.
В Ботаническом саду предупредили, что в пятницу, 13 февраля, в оранжерее санитарный день. Погреться не получится, а вот желающих взглянуть на меланхоличные зимние пейзажи тут ждут. Тем более что недавно расцвёл гамамелис.
«И это несмотря на снег! Весна близко!» — оптимистично заверили в ботсаду.