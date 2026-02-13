В Гагаузии ушла из жизни известный ученый и экс-проректор Комратского госуниверситета

Банкова была одним из ведущих исследователей гагаузского языка, автором и соавтором десятков научных и методических работ, автором и рецензентом учебников по гагаузскому языку и литературе, куррикулумов. Много лет возглавляла кафедру гагаузской филологии и занимала должность проректора по учебной работе Комратского госуниверситета. Так же работала в Научном центре Гагаузии.