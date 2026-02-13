Ричмонд
В Гагаузии ушла из жизни известный ученый и экс-проректор Комратского госуниверситета

КОМРАТ, 13 фев — Sputnik. Известный ученый и педагог Гагаузской автономии Республики Молдова Иванна Банкова ушла из жизни на 73-м году жизни.

Источник: Sputnik.md

Банкова была одним из ведущих исследователей гагаузского языка, автором и соавтором десятков научных и методических работ, автором и рецензентом учебников по гагаузскому языку и литературе, куррикулумов. Много лет возглавляла кафедру гагаузской филологии и занимала должность проректора по учебной работе Комратского госуниверситета. Так же работала в Научном центре Гагаузии.

Соболезнования по поводу смерти ученого выразила башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Иванна Дмитриевна внесла значительный вклад в развитие гагаузской филологии и укрепление системы высшего образования автономии, оставаясь примером преданности профессии и искренней любви к студентам. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в заявлении башкана.

Иванна Банкова работала в сфере образования с 1979 года. Преподавала гагаузский и русский языки и литературу, активно занималась изучением грамматики и орфографии гагаузского языка.

Особое внимание в своей научной деятельности уделяла развитию лексической базы гагаузского языка. Она является одним из создателей современных правил орфографии и пунктуации гагаузского языка, ряда гагаузско-русско-румынских словарей. Иванна Банкова была редактором и переводчиком многих научных и художественных изданий на гагаузский язык, редактировала перевод Библии для взрослых и детей, Евангелие, исторические и художественные произведения гагаузских авторов.

В 2002 году в Институте языкознания Российской академии наук защитила докторскую диссертацию.

За заслуги в области образования отмечена дипломами и наградами правительства Молдовы, Министерства образования, Народного собрания Гагаузии. Являлась засуженным педагогом Гагаузии, заслуженным деятелем науки Гагаузии, награждена Орденом Михаила Чакира.

