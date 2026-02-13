Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых

«Участники Движения Первых — это активные, целеустремленные и неравнодушные ребята, которые уже со школьной скамьи проявляют лидерские качества, ответственность и стремление приносить пользу обществу. Именно такие талантливые молодые люди сегодня особенно нужны системе педагогического образования. Они не боятся брать на себя инициативу, умеют работать в команде и готовы становиться наставниками для младших», — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.