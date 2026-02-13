Педагогические вузы будут начислять баллы за участие в Движении Первых

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В следующем учебном году российские педвузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Движения Первых, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В 2026/27 учебном году российские вузы будут начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи “Движение Первых”. К этой инициативе присоединились уже шесть подведомственных Минпросвещения России педуниверситетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за активность в федеральных и региональных проектах движения абитуриенты высших учебных заведений смогут получить до 10 баллов.
«Участники Движения Первых — это активные, целеустремленные и неравнодушные ребята, которые уже со школьной скамьи проявляют лидерские качества, ответственность и стремление приносить пользу обществу. Именно такие талантливые молодые люди сегодня особенно нужны системе педагогического образования. Они не боятся брать на себя инициативу, умеют работать в команде и готовы становиться наставниками для младших», — приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.