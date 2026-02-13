Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава «Круга добра» рассказал Путину о проектах фонда

Глава «Круга добра» протоиерей Ткаченко рассказал Путину о проектах фонда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руководитель «Круга добра» протоиерей Александр Ткаченко доложил Владимиру Путину об итогах пятилетней работы фонда, рассказав о дальнейших планах и проектах.

«Фонд создавался как дополнительный механизм, который должен обеспечить доступ российских детей к инновационным методам лечения. И эта задача была выполнена», — сказал он.

Так, сейчас для 110 орфанных заболеваний доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата, а помощь уже получили 30 тысяч детей. Кроме того, значительно продвинулось ранее выявление патологий. В 2023 году правительство расширило программу неонатального скрининга с 5 до 36 заболеваний, а в этом в нее вошли еще два.

«Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни», — пояснил Ткаченко.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фонд показал свою эффективность и востребованность. Он напомнил, что идея о его создании принадлежала именно главе государства.

Фонд «Круг добра» был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Он выступает дополнительным механизмом организации и источником финансирования дорогостоящей помощи, снабжения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше