Глава «Круга добра» рассказал Путину о проектах фонда

Так, сейчас для 110 орфанных заболеваний доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата, а помощь уже получили 30 тысяч детей. Кроме того, значительно продвинулось ранее выявление патологий. В 2023 году правительство расширило программу неонатального скрининга с 5 до 36 заболеваний, а в этом в нее вошли еще два.