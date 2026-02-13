Глава «Круга добра» рассказал Путину о проектах фонда

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руководитель «Круга добра» протоиерей Александр Ткаченко доложил Владимиру Путину об итогах пятилетней работы фонда, рассказав о дальнейших планах и проектах.
«Фонд создавался как дополнительный механизм, который должен обеспечить доступ российских детей к инновационным методам лечения. И эта задача была выполнена», — сказал он.
Так, сейчас для 110 орфанных заболеваний доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата, а помощь уже получили 30 тысяч детей. Кроме того, значительно продвинулось ранее выявление патологий. В 2023 году правительство расширило программу неонатального скрининга с 5 до 36 заболеваний, а в этом в нее вошли еще два.
«Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни», — пояснил Ткаченко.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фонд показал свою эффективность и востребованность. Он напомнил, что идея о его создании принадлежала именно главе государства.
Фонд «Круг добра» был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Он выступает дополнительным механизмом организации и источником финансирования дорогостоящей помощи, снабжения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень.