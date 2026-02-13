Бывшую шоколадную фабрику Георга Ландрина в Петербурге признали памятником

Напомним, Георг Ландрин начал свой профессиональный путь в качестве приказчика в кондитерской Вольфа и Беранже. Но уже в 1848 году он открыл собственное производство, которое стало успешным предприятием не только по изготовлению, но и торговле леденцами. Карамельные изделия фасовали в жестяные банки. К слову, фабрика в здании располагалась до 1990-х годов.