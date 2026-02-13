В центре Ростова несколько улиц временно остались без электричества

Днем 13 февраля несколько улиц в центре Ростова-на-Дону временно остались без электричества, это произошло после технологического нарушения в сети, сообщили в АО «Донэнерго».
Обесточенными оказались дома в границах: Седова — Большая Садовая — Крепостной — Газетный.
Отключение зафиксировали в 12:03, в течение трех часов после этого пообещали восстановить подключение. Возобновить подачу энергоресурса планируют без предупреждения. Вернули электричество или нет к этому моменту, неизвестно.
