В центре Ростова несколько улиц временно остались без электричества

Электричество пропало в некоторых домах в центре Ростова, ведется подключение.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 февраля несколько улиц в центре Ростова-на-Дону временно остались без электричества, это произошло после технологического нарушения в сети, сообщили в АО «Донэнерго».

Обесточенными оказались дома в границах: Седова — Большая Садовая — Крепостной — Газетный.

Отключение зафиксировали в 12:03, в течение трех часов после этого пообещали восстановить подключение. Возобновить подачу энергоресурса планируют без предупреждения. Вернули электричество или нет к этому моменту, неизвестно.

