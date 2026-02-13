В Молдове из продажи опять отзывают детское питание: В нем обнаружены опасные для здоровья бактерии

В Молдове отзывают детское питание Nutrilon: возможное содержание опасной бактерии.
Производитель — компания Danone — инициировал добровольную меру из-за возможного присутствия бактерии Bacillus cereus, которая может вызывать пищевые отравления.
Речь идет о следующих продуктах:
Nutrilon Premium 1 — 400 г (LOT 2026008, дата производства 06.02.2025);
Nutrilon Premium 1 BIB — 600 г (LOT 20260912, 20261112, дата производства 13.03.2025);
Nutrilon Premium 2 BIB — 600 г (LOT 20261009, дата производства 09.04.2025).
Импортер продукции — компания Rihpangalfarma SRL. Потребителям настоятельно рекомендуется не использовать указанные продукты и вернуть их в место приобретения.
Для получения дополнительной информации можно обратиться к импортеру по телефону 0600 89 036 или (022) 025 194, либо по электронной почте info@rpgf.md.
