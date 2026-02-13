Астероид мчится к Земле накануне падения Челябинского метеорита

«Я, когда понял, что Кирилл поможет учительнице, побежал смотреть, не остался ли кто-то ещё под стеклом, — рассказывал тогда нашей редакции Серёжа. — Смотрю, Илья лежит посреди коридора, кровища хлещет. Я его подмышки схватил, потащил на выход из здания. Всего-то минуту тащил, потом его кто-то схватил у меня у входа, в скорую загрузили сразу. Он в шестом классе учится, вчера с ним разговаривал, говорит, пять швов на голову наложили и домой отправили, он пока не учится».