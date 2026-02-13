Астероид мчится к Земле накануне падения Челябинского метеорита

Chel.aif.ru вспоминает Челябинский метеорит, который наделал тогда так много шума в мире, что вспоминается до сих пор.
Свидетели — все
Начало дня 15 февраля 2013 года в Челябинской области выдалось необычном. В этот февральский день небо озарила вспышка. Последовал хлопок — а дальше среди облаков образовалась длинная белая полоса, словно пролетел большой воздушный корабль. Хлопок был такой силы, что потрескались стёкла в балконах и даже рухнули стены. Но об этом будет известно позже, в течение дня.
А пока южноуральцы, схватив телефоны, то фотографировали странную белую полосу на небе, то тщетно пытались дозвониться до родственников: связь прервалась намертво. Люди гадали — самолёт? Взрыв? НЛО? Некоторые СМИ поспешили выдать нелепую информацию. Версия о том, что это могло быть небесное тело, появится позже.
«У нас всегда есть герои»
Эти слова спустя пару дней после падения метеорита расскажет корреспонденту chel.aif.ru Наталья Шенкнехт, астроном-физик по образованию, директор школы № 16 Еманжелинска Челябинской области. При падении метеорита отличились двое семиклассников — Кирилл Дайнеко и Серёжа Скрипник. Мальчишки спасли взрослых — свою беременную учительницу физкультуры, которую забаррикадировало в столовой взрывной волной, и кухонную рабочую, её придавило оконным проёмом.
«Я, когда понял, что Кирилл поможет учительнице, побежал смотреть, не остался ли кто-то ещё под стеклом, — рассказывал тогда нашей редакции Серёжа. — Смотрю, Илья лежит посреди коридора, кровища хлещет. Я его подмышки схватил, потащил на выход из здания. Всего-то минуту тащил, потом его кто-то схватил у меня у входа, в скорую загрузили сразу. Он в шестом классе учится, вчера с ним разговаривал, говорит, пять швов на голову наложили и домой отправили, он пока не учится».
Эта школа пострадала более других учебных заведений: дело в самом здании. Оно образует букву «Н», потому взрывная волна отразилась от пристроев школы по бокам, усилив своё разрушительное действие в несколько раз. Стоящий рядом детсад обычной, прямоугольной формы, не пострадал. Именно остекление выбило в первую очередь.
Начавшие приходить в себя челябинцы находили в Сети многочисленные фото- и видеоматерилы, свидетельствующие о метеорите. Народ подсчитывал ущерб, один из заводов — цинковый — лишился целой стены. В числе сильно пострадавших — легкоатлетический манеж, состоящий из панорамного остекления.
В области из магазинов и предприятий исчезло всё стекло. Можно было, проезжая из одного края в другой, слышать жужжание перфораторов, удары молотками: кое-где натягивали плёнку или заколачивали оконные проёмы фанерой. Сумма ущерба превысила тогда 1 млрд рублей. Раньше считалось, подобные тела падают на Землю раз в 50 лет. Исследовав этот метеорит, учёные пришли к выводу, что чаще: раз в 20−30.
В Сети завирусились мемы о метеорите. Самым популярным стало интервью одному из телеканалов тогдашнего главы региона Михаила Юревича, назвавшего болид «жёсткий газ, лёд из газа» и причислившего его к «межпланетным телам».
Страсти по метеориту
Иногородние родственники и знакомые челябинцев в те февральские дни 2013 года недоумевали: почему всё самое необычное происходит на Южном Урале? Однако сами челябинцы со временем стали уставать от метеорита. Его пытались использовать слишком навязчиво: открывающиеся предприятия питания неизменно назывались «Метеоритом», появились в продаже одноимённые конфеты. «Метеорит» — гласила надпись на школьных тетрадях по истории, физике, литературе и химии. Меж тем сам объект ещё не нашли — но уже продавали.
«Всё, что не убивает, приносит деньги, — говорил 30-летний житель Чебаркуля Анатолий Семенихин chel.aif.ru. — Я, как услышал про метеорит, рванул с друзьями по лесу камни собирать. Нашли мы, да немало, ну, с полкило каждый. Потом кинулись читать объявления — оказывается, метеорит продают по граммам, ну, прям как есть на вес золота. Грамм — от 300 до 700 рублей. Мы прямо на трассе торговали, что ни день — по тысяче на карман падало».
Челябинец Алексей Усенков продавал кусок небесного тела весом 4,3 кг за два миллиона 112 тысяч рублей. Алексей говорил, что найти метеорит было его мечтой, а вот владеть им — нет. Молодой человек сам спроектировал траекторию падения камня: в посёлке Тимирязевский он нашёл не только 80 самых маленьких кусочков космического гостя, но и огромный булыжник весом 3,4 кг. До некоторого времени этот камень считался самым крупным из всех найденных осколков на территории области. Его находка официально подтверждена как фрагмент метеорита в научных кругах.
Усенков обратился к экспертам с просьбой установить подлинность находки, получил сертификат и пытался продать болид — и купить квартиру. Итог сделки так и остался неизвестным, а Алексей вскоре пропал из медиаполя.
Объявления о продаже кусков метеорита заполонили сайты бесплатных объявлений. Метеорит дарили друзьям из соседних регионов; знакомые просили челябинцев найти им кусок небесного тела. «Меняю метеорит на мотоцикл», «Вышлю осколки метеорита в любую точку мира», «Продам метеорит, сам собирал», — писали южноуральцы. Мир замер в предвкушении: где же сам метеорит?
Ищут пожарные, ищет полиция
Когда стало известно, что наделавший много шума объект рухнул в озеро Чебаркуль, казалось, шумиха стихнет. Но нет: камень будто играл в прятки и не думал даваться в руки людям. Масштабная операция по подъёму метеорита была назначена на октябрь 2013 года. Погода в том сезоне была отвратительная: бесконечные дожди, мгла, минусовые отметки и снег. Торопились закончить до того, как станет лёд: работать специальным щупом по дну озера при оледенении было ещё сложнее.
На место падения камня стекались не только учёные, но и зеваки. Массовые поездки йогов и любителей оккультных технологий переместились с Гоа в скромный Чебаркуль.
«У нас то оборудование все повиснет, то на ровном месте аппараты из строя выходят, — откровенничал технический директор компании, осуществляющей поиски и подъем метеорита со дна озера, Максим Шипулин. — Мы сразу ему имя дали — разумный сапропель (многовековые донные отложения пресноводных водоемов, — прим. ред.)».
Появились забавные персонажи: игрушка Язь, зеленый человечек, пополнил интернет-мем с рыбаком, громко радовавшимся пойманному язю. Игрушка встречала зебак в лагере водолазов. «Язь и мужики VS метеорит и зеленые человечки», — говорили тогда ведущие поисков. Однако метеорит погрузился в ил на глубину не 14−16 метров, а больше 20. Что, конечно, осложняло поиск. Водолазы заявляли тогда о нулевой видимости и адской погоде.
Событие планетарного масштаба
И вот долгожданная информация — метеорит найден. В назначенный день у берега озера Чебаркуль выстроился десант из журналистов всевозможных СМИ мира, местных жителей, зевак, любителей эзотерики… Все понимали, что присутствуют на событии планетарного масштаба.
Ждали Михаила Юревича: губернатору надлежало нажать на кнопку специально созданного приспособления и извлечь с помощью механизма огромный камень на поверхность. Глава региона задерживался, народ замерзал. Лишь один стоящий неподалёку корреспондент китайского СМИ невозмутимо сжимал в руке микрофон.
Народ смеялся в предвкушении. На глаза попалась бойкая местная жительница, из пакета которой явно выглядывала бутылка шампанского и одноразовые стаканчики.
Глава региона прибыл, нажал на кнопку, механизм пришёл в действие — и из озера на поверхность выехал на верёвке огромный свёрток, обёрнутый в обложку, как конфета. Поддерживаемый с двух сторон водолазами, камень медленно подвесили на специальное приспособление. Но взвешиваться метеорит не хотел: раздался грохот, камень летит на весы, разбивает их и сам распадается на несколько частей.
Толпа шепталась: на весах якобы была отметка в 570 кг, то есть он весит как минимум полтонны. Вдоволь нафотографировав и сняв на видео неизведанный объект, люди стали потихоньку расходиться.
Та самая дама в красном платке достаёт шампанское, открывает и наливает в бокал. Никто не делает ей замечаний, а женщина признаётся, что «к метеориту уже привыкла, местные считают его достопримечательностью, уверены, что вода в озере стала чище, так пусть и дальше бы лежат, чего ж его у нас забрали».
Метеорит ли?
Однако нашлось немало скептиков, кто считал, что народ дурят. Это-де обломки простого камня. Но доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра сразу, как только увидел находку на берегу озера, сообщил, что на 99 процентов уверен: это и есть искомый метеорит. Пришельца исследовали и выяснилось: изначально диаметр его составил около 19 метров, а масса 11 тысяч тонн.
Сейчас самый большой обломок челябинского метеорита хранится в Краеведческом музее города. Слыша слово «Челябинск», иностранцы уже не смотрят в небо и не произносят: «О, знаю, метеорит!».
Значит, небесный гость за последние годы окончательно ушёл в историю. Но он остаётся объектом привлечения в регион туристов. Побывать в Челябинске и не увидеть метеорит — значит, не быть в Челябинске. Так, на днях народный артист Сергей Безруков, приехавший в Челябинск на открытие фестиваля, прикоснулся к метеориту и воскликнул: «Чудо просто!».