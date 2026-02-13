Курортные земли под Омском окончательно вернули в собственность муниципалитета

Все началось еще в 2017 году, когда ЗАО «НПФ “Призматрон” получила в собственность участок земли гораздо больший, чем требовалось для эксплуатации расположенных на нем четырех объектов недвижимости. Земли, к тому же располагались на особо охраняемой природной территории и были ограничены в обороте.