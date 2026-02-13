Курортные земли под Омском окончательно вернули в собственность муниципалитета

Сегодня Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассационной инстанции окончательно вернул в собственность муниципалитета земли в Красноярско-Чернолучинской курортной зоне. О принятом решении сообщила прокуратура.
Напомним, история с курортными землями началась еще в прошлом году. Прокурорская проверка показала, что в свое время земли особо охраняемой природной территории были приватизированы незаконно.
Все началось еще в 2017 году, когда ЗАО «НПФ “Призматрон” получила в собственность участок земли гораздо больший, чем требовалось для эксплуатации расположенных на нем четырех объектов недвижимости. Земли, к тому же располагались на особо охраняемой природной территории и были ограничены в обороте.
Далее «Призматрон» разделил огромный надел на несколько участков и передал их в собственность ООО «Ривьера» и еще одной организации. Последняя — в собственность ООО «Сосновый бор». Общая площадь трех земельных участков составила свыше 78 тысяч кв. метров.
Прокуратура направила в Арбитражный суд Омской области два исковых заявления — к ООО «Ривьера» и ООО «Сосновый бор» — об истребовании этих трех земельных участков из незаконного владения.
Суд требования удовлетворил, однако ответчики попытались обжаловать его в апелляции. Частично у них даже получилось — 8-й Апелляционный арбитражный суд счел, что к землям особо охраняемых территорий эти земли не относятся. Однако на общее решение это не повлияло — с претензиями прокуратуры суд согласился и постановил землю изъять.
Тогда ответчики пошли в кассацию. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил решение в силе. Более того — кассация признала, что участки находятся на территории особо охраняемой природной территории в санаторно-курортной зоне Красноярско-Чернолучинской зоны.
