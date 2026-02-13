В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 13 янв — РИА Новости. Одну из улиц Тюмени хотят назвать именем погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«В Тюмени может появиться улица, посвященная военному корреспонденту Ивану Зуеву. Инициатива будет рассматриваться на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени. До 23 февраля текущего года жители могут поделиться мнением», — говорится в сообщении.
С инициативой увековечить таким образом память военкора выступила редакция российского информационного агентства «Накануне.RU», где Зуев также работал. Предложение коллег поддержал медиахолдинг «Тюменская область сегодня».
Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР в апреле 2023 года. Он погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября.