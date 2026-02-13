В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего корреспондента РИА Новости

Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР в апреле 2023 года. Он погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября.