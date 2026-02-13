Белорусский врач назвала заметные признаки низкого гемоглобина, или анемии

Клинические проявления анемии на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала доцент кафедры клинической гематологии и трансфузиологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Екатерина Кабаева.
«Это слабость, мышечная слабость, одышка, головокружение, снижение концентрации внимания, сердцебиение, тахикардия, а также поперечная исчерченность ногтей, выпадение волос, заеды в уголках рта», — отметила врач.
По словам Екатерины Кабаевой, бич нашего времени — сахарный диабет (в Беларуси им болеет более 2,2 миллиона человек — Ред.), и при этом заболевании тоже часто встречаются анемии. Развитие анемии у диабетиков говорит о нарушении функции почек.
В анализах крови примерно каждого третьего пациента, который страдает заболеваниями дыхательной системы, также будет недостаток железа. Довольна частая эта проблема и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кстати, белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет.
А еще белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет.
Мы писали о рекомендациях белорусских врачей — сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.
Кроме того, белорусский врач сказал, являются ли сухость кожи рук с трещинами зимой аллергией на холод.