Ребенку-инвалиду после обращения матери обеспечили лекарствами в Ростове

Прокуратура помогла ростовчанке получить жизненно необходимое лекарство.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прокуратура Ворошиловского района после обращения матери добилась, чтобы 16-летнюю девочку — ребенка-инвалида — обеспечили жизненно важным лекарственным препаратом. Об этом рассказали в социальных сетях прокуратуры Ростовской области.

— По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Ростовской области устранить нарушения, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что девочка страдает редким орфанным заболеванием, а врачебная комиссия рекомендовала к применению дорогостоящий препарат, который длительное время не предоставлялся.

Требования прокурора суд удовлетворил, и сейчас несовершеннолетняя обеспечена необходимым лекарством.

