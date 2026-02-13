Ребенку-инвалиду после обращения матери обеспечили лекарствами в Ростове

В Ростове-на-Дону прокуратура Ворошиловского района после обращения матери добилась, чтобы 16-летнюю девочку — ребенка-инвалида — обеспечили жизненно важным лекарственным препаратом. Об этом рассказали в социальных сетях прокуратуры Ростовской области.
— По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Ростовской области устранить нарушения, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что девочка страдает редким орфанным заболеванием, а врачебная комиссия рекомендовала к применению дорогостоящий препарат, который длительное время не предоставлялся.
Требования прокурора суд удовлетворил, и сейчас несовершеннолетняя обеспечена необходимым лекарством.
