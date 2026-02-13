Руководитель фонда «Круг добра» подарил Путину икону

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил в дар от руководителя фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко в дар икону Божией Матери «Целительница».
«Это икона Божией Матери “Целительница”. Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика», — сказал Ткаченко на встрече с президентом в Кремле, перед тем, как преподнести икону.
Путин перекрестился и поцеловал святой образ.
«Спасибо большое», — поблагодарил президент.
Образ Пресвятой Богородицы — один из самых древних в истории церкви. Его появление относят к 4 веку. Икона изображает Божию Матерь, стоящую у постели больного юноши.
Фонд «Круг добра» был создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.