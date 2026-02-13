16 домов остались без тепла и горячей воды в Ворошиловском районе Ростова

13 февраля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону без тепла и горячей воды остались 16 домов. Причина — дефект теплотрассы на улице Орбитальной. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Отопление и горячая вода временно не поступают по адресам: Орбитальная, 48а, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, Беляева, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13/58, Королева, 27/2, 27/4, 29.
Ориентировочное время выполнения работ — до 21 часа 13 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.