16 домов остались без тепла и горячей воды в Ворошиловском районе Ростова

На трех улицах Ростова восстанавливают подачу отопления и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

13 февраля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону без тепла и горячей воды остались 16 домов. Причина — дефект теплотрассы на улице Орбитальной. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Отопление и горячая вода временно не поступают по адресам: Орбитальная, 48а, 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, Беляева, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13/58, Королева, 27/2, 27/4, 29.

Ориентировочное время выполнения работ — до 21 часа 13 февраля. Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети».

