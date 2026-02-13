Пока телевидение хоронят, его популярность растет

У нас сегодня из эфирных есть два телеканала, где регулярно показывают интересные просветительские передачи и не показывают полуголых вульгарных баб и отрихтованных певцов с силиконовыми задами: это каналы ОТР и «Спас». Я, человек не религиозный, нередко включаю «Спас» из-за программ по литературе, истории. Я на «Спасе» даже несколько раз передачи на общественно-значимые темы стала смотреть: например, аналитику от православного капеллана. Спор о дотациях и грантах на современную литературу. Ну и что, что они в рясах? Зато спокойно говорят, не орут, не матерятся, рекламы казино нет. Даже «Культуру» перестала включать: постоянно видела старые программы.