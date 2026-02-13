Глава «Круга добра» рассказал, сколько детей получили помощь от фонда

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Помощь фонда «Круг добра» получили 30 тысяч детей в Российской Федерации, Россия вышла на лидирующее место по раннему выявлению заболеваний и лечению детей, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Это все дети (30 тысяч — ред.) с орфанными заболеваниями, для лечения которых есть терапия с доказанной эффективностью, и часть детей получают терапию регулярно. Для некоторых орфанных заболеваний есть генная терапия, и один укол позволяет полностью вылечить это редкое тяжёлое заболевание… Уже сейчас Российская Федерация вышла на лидирующее место по раннему выявлению (заболеваний — ред.) и лечению детей», — сказал Ткаченко.
Он отметил, что успехи фонда «Круг добра» стали возможны благодаря личному вниманию президента и деятельности правительства. «Сейчас для 110 орфанных заболеваний 133 редких инновационных лекарственных препарата доступны», — отметил Ткаченко.
Фонд «Круг добра» создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.