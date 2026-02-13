Глава «Круга добра» рассказал, сколько детей получили помощь от фонда

«Это все дети (30 тысяч — ред.) с орфанными заболеваниями, для лечения которых есть терапия с доказанной эффективностью, и часть детей получают терапию регулярно. Для некоторых орфанных заболеваний есть генная терапия, и один укол позволяет полностью вылечить это редкое тяжёлое заболевание… Уже сейчас Российская Федерация вышла на лидирующее место по раннему выявлению (заболеваний — ред.) и лечению детей», — сказал Ткаченко.