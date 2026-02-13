Доктор в смартфоне: в Татарстане закрыть больничный теперь можно через MAX

Сами телемедицинские консультации проходят через MAX в формате видеосвязи. Медицинский персонал будет работать в веб-версии мессенджера, параллельно внося информацию в региональную информационную систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Если по итогам такого дистанционного приема состояние пациента будет оценено как удовлетворительное, электронный больничный лист может быть закрыт без посещения поликлиники. Такой документ будет иметь полную юридическую силу, сравнимую с бумажным аналогом.