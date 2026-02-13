Доктор в смартфоне: в Татарстане закрыть больничный теперь можно через MAX

В Татарстане появилась возможность закрывать больничные листы удаленно, без личного посещения медучреждения. Это стало возможным благодаря новой функции мессенджера MAX. Как информирует пресс-служба Минздрава республики, в этом сервисе теперь доступны телемедицинские консультации.
При первичном обращении врач имеет возможность предложить пациенту использовать MAX для дальнейшего общения и зафиксирует его контактные данные. По завершении амбулаторного лечения человеку будет направлено приглашение на онлайн-консультацию с указанием времени и ссылкой для подключения.
Сами телемедицинские консультации проходят через MAX в формате видеосвязи. Медицинский персонал будет работать в веб-версии мессенджера, параллельно внося информацию в региональную информационную систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Если по итогам такого дистанционного приема состояние пациента будет оценено как удовлетворительное, электронный больничный лист может быть закрыт без посещения поликлиники. Такой документ будет иметь полную юридическую силу, сравнимую с бумажным аналогом.
Однако данная опция имеет определенные ограничения, связанные с тяжестью заболевания и индивидуальными особенностями здоровья пациента. В случаях, требующих дополнительных диагностических исследований, личный визит в клинику и очная консультация врача останутся необходимыми. Однако при неосложненных заболеваниях с ясными симптомами и установленным диагнозом, телемедицинские возможности сервиса могут существенно сократить количество визитов, экономя время как пациентов, так и медицинских специалистов. Окончательное решение о применении телемедицинских инструментов будет принимать лечащий врач.
Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев подчеркнул, что развитие телемедицины повышает доступность медицинской помощи, особенно для жителей отдаленных районов. Он отметил, что теперь пациентам из сельской местности не придется ехать в поликлинику или ФАП, а достаточно будет установить приложение на смартфон и дать согласие на дистанционную консультацию. Министр выразил уверенность в востребованности этой услуги.
Ранее через MAX в Татарстане уже была реализована функция записи к врачу через бота «Здравоохранение Республики Татарстан», что значительно расширило функционал приложения.