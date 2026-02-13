Омича оштрафовали за унижение казахстанских хоккеистов в эфире

На судебное заседание фигурант не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Омича признали виновным по статье № 20.3.1 КоАП Российской Федерации. Эмоциональный сибиряк заплатит 10 тысяч рублей штрафа. Постановление еще не вступило в силу.