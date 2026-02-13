Ричмонд
Омича оштрафовали за унижение казахстанских хоккеистов в эфире

Мужчина допустил оскорбительные высказывания во время трансляции матча.

Источник: Комсомольская правда

Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал местного жителя за публичные высказывания, унижающие достоинство игроков иностранной хоккейной команды по национальному признаку. Об этом сообщила 13 февраля пресс-служба судов региона.

Напомним, фигурант, находясь в академии «Авангард», при включенном трансляционном оборудовании негативно высказался по телефону в адрес казахстанских спортсменов. Брань была связана с национальной и территориальной принадлежностью игроков.

На судебное заседание фигурант не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Омича признали виновным по статье № 20.3.1 КоАП Российской Федерации. Эмоциональный сибиряк заплатит 10 тысяч рублей штрафа. Постановление еще не вступило в силу.

