В СПЧ предложили амнистировать Блиновскую к 8 марта

«Зачем сажать за такие преступления? Почему вообще не дали ей отсрочку наказания? Хотя 82 статья (УК РФ — ред.) это предусматривает, напрямую предусматривает, она (Блиновская — ред.) подпадает под эту категорию. Я считаю, что женщин надо отпускать. Женщины, впервые привлекаемые за ненасильственное преступление, у которых есть дети, больные женщины — все эти категории нужно отпустить», — добавила она.