Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Рыночная ипотека в России станет реально массово доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
«Действительно, доступность ипотеки — важнейший фактор. Это очень важно. Но на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И — что не менее важно — что, когда люди убедятся, что низкая инфляция — это всерьез и надолго», — сообщила Набиуллина.
