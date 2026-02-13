Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее

«Действительно, доступность ипотеки — важнейший фактор. Это очень важно. Но на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И — что не менее важно — что, когда люди убедятся, что низкая инфляция — это всерьез и надолго», — сообщила Набиуллина.