Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее

Набиуллина: рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции.

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Рыночная ипотека в России станет реально массово доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Действительно, доступность ипотеки — важнейший фактор. Это очень важно. Но на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И — что не менее важно — что, когда люди убедятся, что низкая инфляция — это всерьез и надолго», — сообщила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
