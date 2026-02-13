Школьный автобус с детьми застрял в снегу под Буда-Кошелево

В Буда-Кошелевском районе в снегу застрял школьный автобус с детьми. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло на дороге между деревнями Боец и Старая Буда Буда-Кошелевского района. Спасателей вызвали из-за застрявшего на проезжей части школьного автобуса. В автобусе на тот момент были трое детей и еще один пассажир.
Кроме того, в Гомеле вызвали МЧС из-за застрявшей в снегу на улице Васильковой машины скорой помощи.
— Спасатели отбуксировали транспортные средства на дорогу, пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.
