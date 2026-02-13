Ричмонд
Школьный автобус с детьми застрял в снегу под Буда-Кошелево

МЧС сообщило о школьном автобусе, застрявшем в снегу под Буда-Кошелево.

Источник: Комсомольская правда

В Буда-Кошелевском районе в снегу застрял школьный автобус с детьми. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло на дороге между деревнями Боец и Старая Буда Буда-Кошелевского района. Спасателей вызвали из-за застрявшего на проезжей части школьного автобуса. В автобусе на тот момент были трое детей и еще один пассажир.

Кроме того, в Гомеле вызвали МЧС из-за застрявшей в снегу на улице Васильковой машины скорой помощи.

— Спасатели отбуксировали транспортные средства на дорогу, пострадавших нет, — прокомментировали в МЧС.

Еще мы писали, что в Гомеле люди оказались заблокированы в кафе из-за схода наледи с крыши.

Кроме того, СК сказал, что произошло в поезде Витебск — Минск в пути 12 февраля. Ранее «Комсомолка» писала о том, что выходка пассажира задержала поезда на Минск из Витебска, Москвы и Крупок.